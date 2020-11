A lambança de Ter Stegen que valeu o 1-0 para o Atleti

Salvador em muitas ocasiões, Marc-André Ter Stegen se transformou em vilão na partida entre Atlético de Madrid e Barcelona quando o jogo se encaminhava para o intervalo.

No último lance da etapa inicial, após um chutão do Atlético, o goleiro saiu do gol de uma forma bizarra, indo até o meio de campo para tentar cortar a bola de Carrasco.

No entanto, o belga chegou antes do alemão, deu um toquinho para tirá-lo da jogada e bateu com muita tranquilidade com o gol completamente aberto.