Lazio aceitaria decidir título em final contra a Juventus

Com as principais ligas paradas pela crise do coronavírus, o calendário deve ser espremido. A idéia que o presidente da Lazio aceitou vai nesse sentido. Claudio Lotito, em entrevista ao jornal 'La Repubblica', afirmou que aceitaria a disputa de uma final contra a Juventus para decidir o campeão.

"Uma final entre a Lazio e a Juventus? Eu aceitaria, mas não serei eu quem vai levantar essa possibilidade", disse o presidente. Na classificação, o time da capital está a um ponto da 'Vecchia Signora', que domina a tabela.

"Estamos a um ponto da Juve. Além disso, vencemos por 3 a 1 na primeira partida contra a Juventus, e também na Supercopa. E ainda há uma rodada contra eles. Para ser justo, equipes como a Inter, que tem oito pontos a menos do que nós, ou a Atalanta, que tem 14 pontos a menos, deveriam estar envolvidas", acrescentou Lotito.

"Se não jogarmos mais, já estaríamos classificados para a Liga dos Campeões e economizaríamos quatro meses de salário. Teria o conforto de não jogar, mas penso no sistema. Outros, não", disse ele, priorizando a saúde econômica do campeonato.