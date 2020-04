A Lazio oferece mais dois anos de contrato para Inzaghi

A Lazio quer ampliar o vínculo que possui com Simone Inzaghi, o treinador que devolveu as chances do clube de brigar pelo título da Serie A.

Nos últimos anos o time 'biancocelesti' foi crescendo temporada a temporada, e o responsável é Inzaghi, de 44 anos, que já era conhecido como jogador.

A Lazio renovou o seu contrato até 2021, mas de acordo com 'La Gazzetta dello Sport' a nova proposta é de uma ampliação até 2023.

Ofertas não faltam para o treinador italiano, que nos últimos meses foi apontado como um possível substituto de Thomas Tuchel no banco do PSG.