A Lazio se aproxima de Sokratis

Vários clubes da Europa disputam a contratação de Sokratis Papastathopoulos, um zagueiro experiente e livre no mercado. Equipes da Serie A e de LaLiga se interessaram por ele.

O mais bem colocado, de acordo com os jornais 'La Gazzetta dello Sport' e 'Sky Sport', é a Lazio. Depois de que o 'Estadio Deportivo' afirmou que o jogador recusou a oferta do Betis.

Assim, as fontes acima mencionadas garantem que o clube italiano se aproximou de um acordo com o defensor. Para assinar com o time de Formello o grego teria pedido um contrato até o final da temporada 2021-22 e um salario de dois milhões de euros por cada uma.