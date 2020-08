A Lazio se sente traída por David Silva

DUGOUT_

David Silva jogará as duas próximas temporadas com a camisa da Real Sociedad. Após encerrar a sua passagem pelo Manchester City, o espanhol volta ao seu país natal ao invés de desembarcar na Itália, onde parecia ter tudo acertado.

'TuttoMercato' publica nessa terça-feira que a Lazio tinha o 'sim' de Silva, que assinaria por quatro milhões de euros mais incentivos por temporada. Ao que tudo indica, o acordo estava fechado desde 7 de agosto, mas o meia "mudou de ideia de um dia para o outro".

Nos últimos dias os diretores do clube italiano viam como Silva adiava a assinatura do contrato e quando o seu acordo com a Real Sociedad foi divulgado a irritação tomou conta do conjunto romano.

De acordo com a citada fonte, o proprietário Claudio Lotito e o director esportivo Igli Tare "se sentem traídos" pelo ex-'citizen'.

A operação da Real Sociedad para contratar Silva não foi percebida por outros clubes e nem pelos veículos de comunicação. Após o retorno de Odegaard ao Real Madrid, os 'txuri-urdin' encontram um substituto de luxo.