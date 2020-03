A Lazio também se interessa por Bonaventura

O vínculo de Bonaventura com o Milan termina no dia 30 de junho de 2020. As partes não parecem estar na mesma sintonia para chegar a um acordo por renovação e tudo indica que o jogador deixará o clube.

Quando isso acontecer, vários clubes estarão de olho. O Napoli já está na fila, mas o último a aparecer foi a Lazio, segundo 'Gazzetta.it'.

O clube celeste acredita que ele é um jogador com grande experiência e perfeitas características, além de estar em plena idade (30 anos) para dar muito ao futebol na próxima temporada.

Nesta campanha atual, Bonaventura disputou 19 jogos, onze como titular e anotou três gols, e já completa cinco no Milan.