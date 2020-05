A lenda do Ajax que luta por sua vida

Wim Suurbier defendeu a camisa do Ajax por 13 temporadas. Dos 21 aos 32 anos e agora se sabe que, aos 75 anos, ele está lutando por sua vida.

Sua ex-esposa e filha disseram a 'De Telegraaf' sobre a delicada saúde do ex-jogador de futebol holandês. "Fui à casa dele porque tinha as chaves e, quando cheguei, fiquei horrorizada. Duas ambulâncias e um carro da polícia chegaram em muito pouco tempo", disse Maja.

Ambas as pessoas próximas ao ex-jogador explicaram que não podiam vê-lo devido ao coronavírus, mas que já podem estar com ele: "Ele sofreu uma hemorragia cerebral no lado direito. Se ele se recupera e como se recupera, ainda não sabemos".

Wim Suurbier conquistou três Copas da Europa e disputou mais de 400 jogos pelo Ajax.