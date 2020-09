A lenda do Liverpool que abençoa Bale no United

O Real Madrid tem Gareth Bale e Sergio Reguilón na rampa de saída, embora as circunstâncias de ambos sejam muito diferentes, e ambos tenham um destino comum possível como o Manchester United.

O que acham disso na Inglaterra? A lenda do Liverpool, John Barnes, falou ao 'The Sun' e deu o seu ponto de vista sobre a contratação dos dois Madridistas. Ele abençoou a chegada de um e não foi tão claro com o outro, embora mais como uma recomendação pessoal.

"O Manchester United é provavelmente o melhor clube para Bale, se o quiserem, apesar de sua idade e do salário que traz", disse o ex-ala do United sobre o galês.

O oposto foi dito sobre o lateral, e não por causa dele: “Vi que estão ligados a Sergio Reguilón, o que pode causar alguns problemas a Luke Shaw. Um Shaw em forma, afiado e focado é bom o suficiente para ser titular na lateral esquerda, mas eles estão claramente procurando fortalecer suas opções defensivas".

E acrescentou sobre o galês: "O que um time vai querer é uma versão faminta de Gareth Bale. Não sabemos em que estado ele está, já que ele não jogou tanto nos últimos anos. Não sabemos se está em forma ou quanto fome tem de continuar jogando no mais alto nível".