A lesão de Ansu Fati volta a aproximar Depay do Barça

Apesar da bela exibição na vitória por 5 a 2 contra o Betis, o Barcelona não fechou uma rodada no sábado da melhor maneira, pois após a partida foi informado que Ansu Fati havia rompido o menisco e teria de ser operado.

Por fim, o da categoria de base optou por reparar o menisco e não retirá-lo, o que no longo prazo será melhor para sua carreira, embora tenha mais tempo de baixa nesta temporada.

Ronald Koeman não escondeu nos últimos dias que a falta de pontaria o preocupa muito e agora perdeu o jogador que mais estava inspirado na hora de bater para o gol nesta temporada.

Ansu Fati estará ausente por quatro meses e o treinador do Barcelona está mais uma vez animado com a possibilidade de Memphis Depay chegar em janeiro.

O próprio jogador falou sobre a opção de mudar de cenário com uma frase muito clara e concisa. "Não vou fazer promessas que não posso cumprir", disse ele sobre a sua continuidade no Lyon.

Mas a realidade diz que o Barcelona tem muita dificuldade para contratar o jogador da Holanda a curto prazo e há outros clubes que podem sair na frente, principalmente da Itália, com a Juventus, Roma e Milan.

A lógica nos convida a pensar que Depay só chegará a Barcelona se o acordo for contratá-lo a custo zero em junho de 2021. Talvez tarde demais para Koeman, mas a economia do Barça, com os jogadores negociando uma redução salarial, não dá margem para assinar.

Até lá, o treinador do Barça terá de procurar o substituto de Ansu Fati em casa, onde, pelo menos, existem alternativas.