A Liga Dinamarquesa será retomada em 28 de maio

A Dinamarca está com sorte. Como a Bundesliga, LaLiga e Premier, a Superliga dinamarquesa já tem uma data de reinício. Será no final de maio, com o AGF Aarhus-Randers pendente para ser jogado desde o último dia 16 de fevereiro.

Na quinta-feira, 28 de maio, haverá futebol na Dinamarca novamente. O AGF Aarhus receberá o Randers naquele dia, na adiada rodada 21 que ainda não jogou.

O campeonato, suspenso em meados de março antes da 26ª partida, será retomado. A partir da sexta-feira 29, e durante todo o fim de semana, os jogos serão disputados nessa data, a última da temporada regular.

Em seguida, os 'play offs' serão disputados, pelo título e posições europeus e pela permanência. A Superiga será dividida em dois grupos, aquele com os seis melhores e o com os oito últimos, e eles continuarão jogando suas respectivas ligas até o final do campeonato, marcado para o dia 29 de julho.