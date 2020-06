A Liga do Tajiquistão volta no dia 16 de junho sem público

A Liga de Futebol do Tajiquistão, uma das poucas que competiram nas primeiras semanas da pandemia de coronavírus, embora tenha parado mais tarde, será retomada em 16 de junho, informou a federação da república da Ásia Central na segunda-feira.

"Como medida de precaução, as partidas serão disputadas sem público", afirma o comunicado da federação.

Na próxima terça-feira será disputado a quinta rodada do campeonato tadjique, liderado pelo todo-poderoso Istiqlol, que venceu as últimas seis ligas, conquistou o primeiro título em jogo, a Supercopa, e soma os mesmos pontos que o Khatlon, dez.

Devido a problemas de agendamento, o número de jogos será reduzido para 18 por equipe.

A Liga Tadjique foi suspensa no final de abril, dias antes do governo do país reconhecer a detecção dos primeiros casos de COVID-19 no país.

Assim como a Liga da Bielorrússia, as partidas no Tajiquistão foram disputadas com o público, algo que não acontecerá desta vez.

Na época, a Liga Tadjique era uma das poucas no mundo acontecendo, ao lado da Bielorrússia, Nicarágua, Turquemenistão e Taiwan, e anteriormente a do Burundi.

No espaço pós-soviético, a Liga Ucraniana começou a andar no final de maio e a Liga Russa voltará no dia 19 de junho, com espectadores em um número que não exceda dez por cento da capacidade do estádio.