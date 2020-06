A Liga Portuguesa condena o "ataque covarde" ao ônibus do Benfica

A volta do futebol em Portugal não foi exatamente como os fãs do esporte gostariam. Após o empate sem gols diante do Tondela, o Benfica teve o seu ônibus atacado e dois jogadores ficaram feridos.

Ainda de madrugada, a Liga Portuguesa, presidida por Pedro Proença emitiu um comunicado condenando o ataque "covarde" contra a delegação benfiquists.

A entidade classifica os autores do ato como "criminosos' e 'não torcedores de futebol', ao mesmo tempo que se solidariza com 'os jogadores, staff técnico, e corpo diretivo da SAD encarnada'.

Leia a íntegra do comunicado da Liga Portuguesa:

"A Liga Portugal condena veementemente o ataque cobarde de que o plantel do SL Benfica foi alvo, esta noite, após o encontro com o CD Tondela.



O apedrejamento do autocarro da equipa liderada por Bruno Lage é de profundo lamento e repúdio, ainda para mais numa altura em que o futebol português uniu esforços para retomar uma atividade que faz vibrar milhões de pessoas no nosso País.



É absolutamente inaceitável que acontecimentos como estes continuem a ter espaço na sociedade, sendo fundamental deixar claro que os autores destes atos não são adeptos de futebol, mas sim criminosos que certamente serão identificados pelas forças de segurança e responsabilizados.



A todos os jogadores, staff técnico, e corpo diretivo da SAD encarnada, a Liga Portugal e o seu Presidente, Pedro Proença, apresentam total solidariedade, reforçando o repúdio que um ato vil como este merece."