A Liga Portuguesa voltará à portas fechadas no final de maio

Costa, que detalhou o processo de retirada do confinamento imposto no país para interromper a expansão do coronavírus, explicou que a final da Copa de Portugal também será realizada sem público, embora a data seja desconhecida.

O Primeiro Ministro ressaltou que o cronograma previsto para o retorno à competição ainda depende da aprovação da Diretoria Geral de Saúde no protocolo elaborado pela Liga Portuguesa para retomar a atividade.

Algumas equipes, como o Sporting de Braga, que retomou o treinamento na segunda-feira com medidas preventivas, já começaram a se preparar para o retorno à competição.

Outros, como o Benfica, retomarão seus exercícios na próxima segunda-feira, 4 de maio, quando os portugueses poderão sair na rua para praticar esportes sempre que estiverem ao ar livre e individualmente.

Portugal passará neste fim de semana de um estado de emergência a um estado de "calamidade" que relaxa as restrições adotadas pelo governo para combater o COVID-19 em Portugal, onde a pandemia já causou quase mil mortes e deixa mais de 25.000 infecções.