A ligação de Mourinho que quase muda a carreira de Roberto Carlos

Mais de 500 jogos e 13 títulos fizeram de Roberto Carlos uma das lendas do Real Madrid do final do século passado e do início deste.

Depois de deixar a equipe merengue em 2007, já veterano, o brasileiro partiu para o Fenerbahçe de forma um tanto surpreendente. No entanto, o portal 'The Sun' revelou que ele poderia acabar ter ido ao Chelsea de Mourinho.

"Eu tinha duas opções: Fenerbahçe ou Chelsea. Acabei indo a Turquia porque com o Chelsea não deu certo, mas foi por pouco. Estava tudo acertado e faltava apenas eu ir e assinar o contrato. Inclusive estive em Paris para me reunir com Roman Abramovich", explicou o brasileiro.

Apesar de não ter acontecido e de nunca mais ter estado ao nível mostrado no Bernabéu, Roberto Carlos garantiu que teria se saído bem: "Estou 100% certo de que teria me saído bem na Premier e teria me adaptado".

Muito perto de ser superado por Marcelo, seu substituto, Roberto Carlos foi sincero: "Acredito que fui um exemplo a ser seguido por conta de tudo que conquistei, como está sendo agora com Marcelo no Real Madrid. As pessoas se inspirarão em Marcelo como se inspiraram em mim".