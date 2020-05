A Ligue 1 já tem data para voltar: dia 23 de agosto

Após proclamar o PSG como campeão francês, a Ligue 1 iniciou os trabalhos para começar a próxima temporada, que está prevista para o mês de agosto.

No calendário proposto pela Liga de Futebol Profissonal (LFP) e divulgado pela 'RMC Sport', a bola voltaria a rolar nos dias 22 e 23 de agosto.

Ainda não é oficial, trata-se de uma proposta, que ainda deve sofrer alguns ajustes e passar pelo visto positivo da UEFA.. "Além das datas finais, após consultar os organismos de difusão Médiapro, Canal + e beIN Sports, o início pode ser estabalecido no dia 23 de agosto para a Ligue 1 e o 22 de agosto para a Ligue 2", reza o comunicado da LFP.

A principal categoria do futebol francês está paralisada desde 8 de março devido a pendemia do novo coronavírus. Cabe recordar que os jogos serão com portões fechados.