Grêmio e Palmeiras disputam neste domingo o primeiro jogo da final da Copa do Brasil de 2020. Confira as prováveis escalações das duas equipes, veja o novo horário, saiba onde assistir e confira quem são os desfalques clicando aqui.

A competição mais democrática do país teve 90 times participantes - com clubes de todos estados - e seu título tem grande peso, mas além do cobiçado troféu o campeão também ganha o maior prêmio do futebol brasileiro.

O atual campeão é o Athletico Paranaense, que derrotou o Internacional na decisão da ediçõa anterior. Nesta campanha, o Grêmio tem a chance de alcançar novamente o Cruzeiro, soma seis títulos está isolado no ranking de campeões da copa.

O Verdão tem três conquistas e pode chegar à sua quarta. Além do Palmeiras, Corinthians e Flamengo já foram campeões três vezes. Também vale observar grandes clubes brasileiros que nunca conquistaram a copa, como São Paulo e Botafogo.

A competição também já revelou surpresas e ótimas equipes com menor tradição e estrutura. O Criciúma chegou ao título com Felipão no começo da carreira de treinador em 1991. Juventude, Paulista e Santo André voltaram a surpreender os fãs do futebol brasileiro ao superar grandes times ao longo do mata-mata para levantarem a taça.

A lista dos campeões da Copa do Brasil:

6 - Cruzeiro (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)

5 - Grêmio (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)

3 - Corinthians (1995, 2002 e 2009)

3 - Flamengo (1990, 2006 e 2013)

3 - Palmeiras (1998, 2012 e 2015)

1 - Athletico Paranaense ​(2019)

1 - Atlético-MG (2014)

1 - Criciúma (1991)

1 - Fluminense (2007)

1 - Internacional (1992)

1 - Juventude (1999)

1 - Paulista (2005)

1 - Santo André (2004)

1 - Santos (2010)

1 - Sport (2008)

1 - Vasco (2011)