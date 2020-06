Copa da Itália: a lista da Juventus para a final contra o Napoli

Após passar pelo Milan com um empate por 1 a 1 fora de casa e outro por 0 a 0 em Turim, a Juventus está pronta para a final da Copa da Itália nesta quarta-feira. O adversário é o Napoli, que superou a Inter com uma vitória por 1 a 0 em Milão e um empate por 1 a 1 em casa.

A decisão única será realizada no Estádio Olímpico de Roma às 20h no horário de Portugal e 16h no horário de Brasília. Caso o time de Turim vença, será o seu 14º título da competição.

Na véspera do jogo, o técnico Maurizio Sarri comandou um treinamento durante a tarde antes da viagem à capital confirmou seus 23 jogadores relacionados.

Goleiros: Szcesny, Pinsoglio e Buffon

Defensores: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani e Demiral

Meias: Pjanic, Khedira, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur e Muratore

Atacantes: Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Higuaín, Bernardeschi, Olivieri, Vrioni e Zanimacchia