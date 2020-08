A lista de artilheiros da Champions League 2019-20

Estão encerradas as quartas de final da Champions League, que está com os confrontos das semi definidos. Após a interrupção da temporada, Robert Lewandowski voltou com a mesma fome de gol e se distanciou dos demais no topo da tabela de dos principais artilheiros.

O polonês, que balançou duas vezes as redes do Chelsea e uma contra o Barcelona, agora tem 14 gols marcados em oito jogos disputados, com chances praticamente impossíveis de perder a liderança, já que poucos concorrentes sobraram na disputa, e todos estão longe na briga.

Erling Haaland, eliminado com o Borussia Dortmund pelo PSG, já não entrará mais em campo e ficou com dez gols em oito partidas. Em seguida, vem Gnabry, companheiro de Lewandowski, com sete bolas na rede. A lista continua com uma série de jogadores empatados com seis gols.

Dries Mertens (Napoli), Harry Kane (Tottenham), Sterling (Manchester City), Depay (Lyon), Gnabry (Bayern de Munique) e Gabriel Jesus (Manchester City) completam a relação dos goleadores da Champions League.