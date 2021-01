A Copa Sul-Americana tem o mais um campeão em sua história iniciada em 2002. O Defensa y Justicia entrou na lista, que tem apenas 16 integrantes.

O time treinado por Hernan Crespo superou o Lanús para ficar com o título da segunda competição mais importante de clubes da América do Sul.

Boca Juniors e Independiente são os únicos clubes que foram campeões mais de uma vez, com duas conquistas cada. A Argentina, com nove títulos, é o país com maior conquista.

Os brasileiros foram campeões em quatro ocasiões: Internacional (2008), São Paulo (2012), Chapecoense (2016) e Athletico Paranaense (2018).

São Paulo, em 2012, o Universidad de Chile, em 2011, e o Internacional, em 2008, foram os únicos a vencererm a competição de forma invicta.

A lista de campeões da Copa Sul-Americana