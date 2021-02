A lista de convocados do Benfica para enfrentar o Arsenal

O Benfica se prepara pensando na partida dessa quinta-feira, quando enfrenta o Arsenal pelo jogo de ida dos 16 avos de final da Europa League.

O duelo está marcado para as 20h (hora portuguesa) e será realizado no Estádio Olímpico de Roma. Na véspera do confronto, Jorge Jesus divulgou a lista de jogadores convocados.

O treinador das Águias não poderá contar com André Almeida, Gonçalo Ramos nem Jardel, dupla que segue trabalhando para se recuperar de problemas físicos.

Os jogadores convocados:

Goleiros: Helton, Mile Svilar e Odysseas

Defensores: João Ferreira, Nuno Tavares, Otamendi, Gilberto, Vertonghen, Lucas Veríssimo e Grimaldo

Meias: Diogo Gonçalves, Chiquinho, Cervi, Pedrinho, Adel Taarabt, Julian Weigl, Everton, Gabriel, Rafa e Pizzi

Atacantes: Darwin, Seferovic e Waldschmidt