A lista de convocados do Betis para encarar o Real Madrid

O Betis encara uma parada dura dentro dos seus domínios. O time alviverde sonho em se aproximar da parte alta da tabela, mas para isso terá que pontuar contra o Real Madrid.

Para isso, Rubi contará com Bartra e Pedraza, que são as novidades da convocatória do treinador, o zagueiro volta ao time depois de cumprir suspensão; ficaram de fora Feddal e Barragán.

Carvalho é outro que não estará a disposição para os duelos contra os 'blancos'. O português trabalhou na sua recuperação durante a semana, mas não conseguiu chegar a tempo para o duelo.