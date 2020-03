A lista de jogadores que violaram a quarentena

Neymar (PSG)

Motivo: colocar em quarentena no seu país com a permissão do clube.

Thiago Silva (PSG)

Motivo: passar a quarentena no seu país com a permissão do clube.

Gonzalo Higuaín (Juventus)

Motivo: cuidar da sua mãe em seu país com permissão do clube.

Luka Jovic (Real Madrid)

Motivo: cuidar da sua parceira, grávida. O clube lhe deu permissão, mas ele será preso na Sérvia se sair de casa.

Mason Mount (Chelsea)

Motivo: jogar uma pelada. Seu clube o repreendeu e ele pediu perdão.

Amine Harit (Schalke 04)

Motivo: fumar narguile com seus amigos. Ele pediu perdão após o evento.