A lista de todos os ganhadores da Bola de Ouro

O maior prêmio individual que um jogador de futebol pode conseguir na sua carreira é a Bola de Ouro. No dia de hoje, Leo Messi é o grande dominador de tal prêmio, pois é o único da história a ganhar em seis ocasiões ((2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019). Também estamos falando do último jogador a recebê-lo.

Logo atrás do argentino está Cristiano Ronaldo com cinco conquistar, as conseguidas em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017). Com três títulos aparecem Michel Platini (1983, 1984 e 1985), Johan Cruyff (1971, 1973 e 1974) e Marco van Basten (1988, 1989 e 1992).

Cinco jogadores chegaram a ganhar a Bola de Ouro em duas ocasiões: Franz Beckenbauer (1972 e 1976), Ronaldo Nazário (1997 e 2002), Alfredo Di Stéfano (1957 e 1959), Kevin Keegan (1978 e 1979) e Karl-Heinz Rummenigge (1980 y 1981).

A lista se completa com 34 jogadores que conquistaram apenas uma vez o tal cobiçado prêmio dado pela revista 'France Football'.

Confira a lista completa de ano em ano de todos os vencedores da Bola de Ouro

2019: Leo Messi (ARG)

2018: Luka Modric (CRO)

2017: Cristiano Ronaldo (POR)

2016: Cristiano Ronaldo (POR)

2015: Leo Messi (ARG) (FIFA Ballon d'Or)

2014: Cristiano Ronaldo (POR) (FIFA Ballon d'Or)

2013: Cristiano Ronaldo (POR) (FIFA Ballon d'Or)

2012: Leo Messi (ARG) (FIFA Ballon d'Or)

2011: Leo Messi (ARG) (FIFA Ballon d'Or)

2010: Leo Messi (ARG) (FIFA Ballon d'Or)

2009: Leo Messi (ARG)

2008: Cristiano Ronaldo (POR)

2007: Kaká (BRA)

2006: Fabio Cannavaro (ITA)

2005: Ronaldinho (BRA)

2004: Andriy Shevchenko (UCR)

2003: Pavel Nedved (RCH)

2002: Ronaldo Nazário (BRA)

2001: Michael Owen (ING)

2000: Luis Figo (POR)

1999: Rivaldo (BRA)

1998: Zinedine Zidane (FRA)

1997: Ronaldo Nazário (BRA)

1996: Matthias Sammer (ALE)

1995: George Weah (LIB)

1994: Hristo Stoichkov (BUL)

1993: Roberto Baggio (ITA)

1992: Marco van Basten (HOL)

1991: Jean-Pierre Papin (FRA)

1990: Lothar Matthäus (ALE)

1989: Marco van Basten (HOL)

1988: Marco van Basten (HOL)

1987: Ruud Gullit (HOL)

1986: Igor Belanov (URSS)

1985: Michel Platini (FRA)

1984: Michel Platini (FRA)

1983: Michel Platini (FRA)

1982: Paolo Rossi (ITA)

1981: Karl-Heinz Rummenigge (RFA)

1980: Karl-Heinz Rummenigge (RFA)

1979: Kevin Keegan (ING)

1978: Kevin Keegan (ING)

1977: Allan Simonsen (DIN)

1976: Franz Beckenbauer (RFA)

1975: Oleg Blokhine (URSS)

1974: Johan Cruyff (HOL)

1973: Johan Cruyff (HOL)

1972: Franz Beckenbauer (RFA)

1971: Johan Cruyff (HOL)

1970: Gerd Müller (RFA)

1969: Gianni Rivera (ITA)

1968: George Best (IRL. N.)

1967: Flórián Albert (HON)

1966: Bobby Charlton (ING)

1965: Eusébio (POR)

1964: Denis Law (ECO)

1963: Lev Yashin (URSS)

1962: Josef Masopust (RCH)

1961: Omar Sivori (ITA)

1960: Luis Suárez (ESP)

1959: Alfredo Di Stéfano (2) (ESP)

1958: Raymond Kopa (FRA)

1957: Alfredo Di Stéfano (ESP)

1956: Stanley Matthews (ING)