A lista do Barça sem Dest, Pjanic e Braithwaite contra o Sevilla

Os problemas continuam para Ronald Koeman. Nessa terça-feira o treinador teve que montar a lista de jogadores que encaram o Sevilla sem Sergiño Dest, Miralem Pjanic e Martin Braithwaite.

O norte-americano, que havia retornado ao time na semana passada contra o Granada, precisou parar por "dores musculares na coxa direita", informou o clube.

Já Miralem Pjanic sofre com "incômodos no pé esquerdo" e Martin Braithwaite tem um "estiramento no adutor da coxa direita".

Esses três jogadores se unem a Ronald Araujo, Gerard Piqué, Philippe Coutinho, Sergi Roberto e Ansu Fati no departamento médico do clube.

As novidades ficam por conta de Ilaix Modiba, Álex Collado e Konrad de la Fuente. E também aparece Matheus Fernandes, desaparecido da equipe durante toda a temporada.

A lista completa do Barcelona tem:

Ter Stegen, Sergio, Griezmann, Messi, O. Dembélé, Riqui Puig, Neto, Lenglet, Pedri, Trincão, Jordi Alba, Matheus, De Jong, Umtiti, Junior, Iñaki, Mingueza, Ilaix, Collado e Konrad.