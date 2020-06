Umtiti volta à lista do Barcelona para enfrentar o Athletic

O retorno do zagueiro francês, que foi desfalque no Sánchez-Pizjuán devido ao excesso de cartões amarelos, é a principal novidade da equipe do Barcelona para a partida dessa terça-feira contra o Athletic.

As baixas são Frenkie de Jong, com um problema muscular na panturrilha, e Sergi Roberto. Eles se somam à ausência de Ousmane Dembélé, em longa recuperação de lesão grave.

Também foram convocados os jovens Ansu Fati, Iñaki Peña, Collado, Riqui Puig, Ronald Araújo, Monchu, Morer e Cuenca.

A lista completa é a seguinte:

Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Suárez, Messi, Neto, Lenglet, Griezmann, Jordi Alba, Braithwaite, Vidal, Umtiti, Júnior, Iñaki Peña, Riqui Puig, Collado, Ansu Fati, Araujo, Morer, Monchu e Bacia.