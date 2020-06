A lista do Barcelona para enfrentar o Leganés nessa terça-feira

Depois uma goleada consistente contra o Mallorca no fim de semana, o Barcelona volta a campo nesta terça-feira contra o Leganés para manter ou aumentar a distância de dois pontos sobre o Real Madrid na luta pela liderança.

Nesta segunda-feira, o time treinou com o retorno de Messi e Griezmann, que foram poupados dos trabalhos do grupo no domingo para realizar sessões de recuperação após o jogo do sábado.

Após os trabalhos do início da semana, o treinador Quique Setién definiu a lista de jogadores que estarão disponíveis para a partida marcada para às 17h no horário de Brasília e 21h em Portugal.

Jordi Alba, suspenso com 5 cartões, será novidade como desfalque. Lenglet, por sua vez, retorna depois de cumprir suspensão.