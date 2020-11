A maldição de Diego Costa: nunca ganhou do Barcelona

Recuperado após um mês da lesão muscular sofrida diante do Celta de Vigo, Diego Costa é grande candidato a ser titular no ataque do time de Simeone para o jogo do fim de semana.

Luis Suárez voltou a dar positivo em teste para Covid-19 feito com a seleção do Uruguai e tem cada vez menos chances de estar em campo no próximo sábado, já que precisa ter resultado negativo antes de voltar a campo.

Por isso, o hispano-brasileiro deverá ser o companheiro de João Félix na partida da décima rodada do Campeonato Espanhol, marcada para esse sábado, quando o Atlético de Madrid recebe o Barcelona.

Será a chance de tentar acabar com uma 'maldição' em sua carreira. Diego Costa jamais venceu nos 17 jogos que disputou contra o time catalão, um duelo que começou em 2010.

Esse histórico também envolve suas etapas com as camisas de Real Valladolid, Rayo Vallecano e Chelsea, totalizando nove derrotas e oito empates.

Além da falta de vitórias, o centroavante marcou apenas um gol no duelo, em 2018, no seu antipenúltimo jogo, que antecedeu dois casos negativos. Diego Costa foi expulso no confronto seguinte e marcou um gol contra na última vez que se deparou com os catalães.

Um bom desempenho pode quebrar esse tabu e ajudar na campanha do time de Simeone. Com 17 pontos, o Atlético de Madrid ocupa o terceiro lugar da tabela do Campeonato Espanhol e está a três pontos da Real Sociedad, atual líder. O Barcelona, com dois jogos atrasados, aparece em oitavo e soma onze pontos.