A maldição do Real Madri sem Ramos na Champions

O cartão vermelho recebido por Sergio Ramos na partida de ida das oitavas de final da Champions League prejudica mais o Real Madrid do que parece.

Dos últimos seis jogos sem o capitão em campo, como recordou o diário 'Marca', o conjunto de Chamartín venceu apenas um, a visita ao Brugge pela fase de grupos.

Muitos torcedores ainda lembram do duelo contra o Ajax, que acabou com a eliminação do Real na última temporada. Sergio Ramos estava na arquibancada, suspenso.

Tudo começou na temporada 2017-18, nas quartas de final contra a Juventus. O Real Madrid havia vencido na ida por 0-3 em Turim, mas os 'bianconeri' fizeram 0-3 no Bernabéu. Só um pênalti marcado em Lucas Vázquez salvou o Real.

Na temporada passada, além do jogo contra o Ajax, Sergio Ramos ficou de fora dos encontros contra o CSKA. 1-0 em Moscou e 0-3 em Madri.

A mais recenete delas foi nessa temporada. Suspenso, o zagueiro não esteve em campo contra o PSG, e os de Tuchel sem Mbappé e Neymar ganharam por 3 a 0.