"A melhor resposta era ficar quieto e deixar Guardiola falar sozinho"

Bruno Fernandes é um jogador de futebol calmo, com grande qualidade, mas, quando se irrita, traz à tona um outro lado. Foi assim com Guardiola na partida entre Manchester United e Manchester City.

Em uma conversa acalorada durante a partida entre os dois, Bruno Fernandes mandou o técnico do Manchester City calar a boca. Foi uma reação após, em um lance do jogo, o técnico pegar a bola que tinha saído pela lateral do campo e a lançar longe do jogador português.

Apesar do caso, o português do Manchester United, que semanas atrás reafirmou sua admiração pelo técnico catalão. No entanto, teria sido desrrespeitado por Guardiola. Ele voltou a falar sobre o episódio em entrevista a 'Mirror'.

"As pessoas falam e perguntam quem é o Bruno para mandar o Guardiola se calar, o que já ganhou, mas uma pessoa não se define pelo que tem ou ganhou. Admito que a melhor resposta era ficar calado e deixar Guardiola falar sozinho. É aquele tipo de situação em que não consigo ficar calado", disse Bruno Fernandes.

Na entrevista, o jogador também falou sobre com foi seu início na Seleção Portuguesa, quando trabalhou ao lado de Cristiano Ronaldo.

"Quando cheguei à seleção, encontrar o melhor jogador do mundo é algo que te marca. A primeira vez que cheguei tive oportunidade de falar com ele, e foi ele que veio falar comigo. 'Então, está jogando bem no Sporting? Tens marcado uns golinhos'. Ser o Ronaldo vindo e dizendo que estou jogando bem... Só o fato de um jogador como ele estar atento ao que estou fazendo... Penso 'Como é possível?'. Claro que estava no Sporting, o clube que o formou e pelo qual tem um carinho", contou.