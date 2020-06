A mensagem de Asensio após marcar quase um ano depois

329 dias depois, Asensio volta ao gramados e marca. Quase dez meses depois de romper o ligamento cruzado, Asensio entrou em campo e a sua primeira vítima foi o Valência.

A estrela do espanhol brilhou e no primeiro lance, após entrar em campo no segundo tempo, recebeu o cruzamendo de Ferland Mendy e bateu de primeira com a perna esquerda. O jogador não segurou a emoção.

"Estava há muitos meses esperando esse momento. Foram dias difíceis de trabalho duro, de sacrifício e perseverança. Esse gol é dedicado à todas as pessoas que me ajudaram e acompanharam este processo de recuperação tão longo. O sorriso está de volta", escreveu Asensio nas redes sociais.