A mensagem de CR7 sobre o coronavírus

Cristiano Ronaldo queria enviar uma mensagem ao mundo sobre o coronavírus. O craque da Juventus usou suas redes sociais para transmitir uma mensagem de cautela e um pedido de civilidade.

"O mundo está passando por um período muito difícil, que exige o máximo de cuidado e atenção máxima de todos nós. Falo com você não como jogador de futebol, mas como filho, pai, ser humano preocupado com as últimas notícias que afetam o mundo inteiro", começou o texto do camisa '7'.

O atacante português destacou a importância de colocar as medidas de precaução em primeiro lugar: "É importante que sigamos os conselhos da OMS (Organização Mundial da Saúde) e de outras autoridades sobre como lidarmos com essa situação. Proteger a vida humana deve estar acima de qualquer outro interesse".

Além disso, Cristiano lembrou Rugani, jogador da Juve, e o restante dos infectados: "Gostaria de enviar meus pensamentos a todos que perderam alguém próximo a mim e a minha solidariedade com todos os que lutam contra o vírus, como meu parceiro Daniele Rugani".

"E meu apoio contínuo a profissionais de saúde fantásticos que arriscam suas próprias vidas para ajudar a salvar outras pessoas", terminou em reconhecimento à equipe de saúde.

Por fim, o atacante da Juventus acompanhou sua mensagem com um link da OMS para encontrar todas as informações sobre o COVID-19 e como evitá-lo.

Deve-se lembrar que o CR7 está em Madeira (Portugal). O estado de saúde de sua mãe o faz viajar regularmente e, após a crise e a quarentena dos jovens, ele foi forçado a ficar em terras portuguesas.