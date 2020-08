A mensagem de Messi no Instagram que enche o torcedor 'culé' de orgulho

O Barcelona cumpriu com o esperado e, depois de um jogo em que foi mais prático do que brilhante, derrotou o Napoli por 3 a 1 e selou sua vaga nas quartas de final deste atípico campeão 2019-20.

O herói da equipa do Barcelona foi mais uma vez um Leo Messi que foi decisivo para o triunfo 'culé' ao marcar um gol (2-0) e causar o pênalti que Luis Suárez converteu.

Após o encontro, o argentino ficou eufórico e demonstrou através de suas redes sociais sua ambição pessoal e de equipe no sentido de conquistar uma 'Orelhuda' que resiste ao clube desde a temporada 2014-15.

E é que o astro argentino publicou em sua conta do Instagram uma foto do momento em que comemorou seu gol contra o time italiano e acompanhou a imagem com uma mensagem que deixa clara a expectativa do elenco e da torcida 'culé': ”Vejo vocês em Lisboa".

Lá, o Barcelona enfrentará o Bayern de Munique nas quartas de final da maior competição continental. Em caso de conseguir o passe contra a equipe da Baviera, o Barça enfrentaria o vencedor do Manchester City-Olympique de Lyon nas semifinais.