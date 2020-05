A mensagem de Neymar a uma criança síria

Neymar é muito querido pelas crianças e nesta quarta-feira o brasileiro enviou uma mensagem para um fã bem especial. Khamis é um menininho sírio que perdeu uma perna durante a guerra no seu país.

Mas isso não o impede de adorar futebol, torcer para o Santos e ser um grande admirador do craque brasileiro. A história de Khamis ganhou notoriedade após o clube da Vila Belmiro divulgar imagens do menino com a camisa do clube.

Neymar se sensibilizou com a história e mandou um recado para o pequeno:

"Olá Khamis, obrigado por torcer por mim. Abraços para você e a toda a sua família. Que Deus te abençoe. Tchau!", diz o vídeo publicado nas redes sociais.