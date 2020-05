A mensagem de Suárez aos que criticam o seu físico

Luis Suárez teve que colocar um ponto quase final na temporada depois de decidir fazer uma operação no joelho no começo do ano. A falta de jogos e o confinamento levaram os internautas a criticarem os estado físico do atacante.

Vários comentários no Twitter falavam sobre o corpo do uruguaio e também de Eden Hazard. A esposa de Suárez resolveu compartilhar um vídeo do Instagram onde o atacante aparece sem camisa, brincando com a bola.

'Luisito' respondeu com apenas dois emojis, um claro recado aos críticos de plantão, já que no vídeo o barcelonista apresenta um bom estado de forma.