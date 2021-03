A mensagem do PSG a seus jogadores: "Proibido falar de Messi"

Após o confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões entre PSG e Barcelona, ​​a possível contratação de Leo Messi pela equipe francesa ficou em segundo plano.

A chegada de Joan Laporta à presidência do Barça também ajudou neste 'esquecimento', mas a verdade é que não se fala mais do futuro do argentino.

Leandro Paredes foi questionado mais uma vez sobre o assunto, que promete ser uma das novelas do verão, e ficou de boca fechada. Além disso, ele deu a entender que o clube pediu ao time para não comentar este assunto em entrevistas.

"Eles me pediram para não falar mais sobre o assunto", disse ele ao 'Le Journal du Dimanche'. "As pessoas não gostaram da minha opinião sobre Messi. Algumas pessoas consideraram isso desrespeitoso. Não era o caso", explicou.

Paredes, um bom amigo do jogador do Barcelona, ​​concluiu assegurando que Messi decidirá com calma o seu futuro: "Agora ele precisa decidir com calma o que quer fazer".