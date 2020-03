A meta ousada do Francês: terminar campeonatos até 30/6 e achar 23 datas para isso

Enquanto a pandemia de coronavírus Covid-19 não é controlada na França, o futebol segue parado. Com isso, foi confirmado que nenhum jogo do Campeonato Francês vai acontecer até dia 15 de abril.

A ideia é que todos os jogos restantes acontecem até 30 de junho, com isso, 23 datas de jogos precisam ser encaixadas em cerca de um mês e meio. São necessárias:

10 datas para as últimas etapas da Ligue 1/Ligue 2 1 data para Estrasburgo x PSG (adiada) 2 datas para as finais Copa de France e Copa da Liga 4 datas para os playoffs Ligue 1/Ligue 2 6 datas para o final da Liga dos Campeões (uma para as oitavas, duas para as quartas, duas para as semis e uma para a final)

Na coletiva de imprensa convocada para tratar deste assunto, a presidente da LPF (Liga Francesa), colocou as campeonatos locais como prioridade: "A prioridade é completar a Ligue 1 e a Ligue 2. Isso é vital para todos os clubes franceses", disse Nathalie Boy de la Tour.

Apesar de ter a meta de terminar o campeonato até dia 30 de junho, assim como no Espanhol, esta data não é fixada. Segundo o gerente LFP, se necessário, o calendário pode ser adaptado para comportar todas as partidas. "Vamos jogar o máximo possível. Se tivermos que jogar a cada três dias, todos os clubes vão jogar a cada três dias", afirmou Didier Quillot.