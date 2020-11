A milésima oportunidade para Balotelli estaria no Brasil?

A carreira de Mario Balotelli se revelou mais problemática na parte extra-desportivo do que notável no futebol. Depois de mais de dez anos tropeçando de time em time, o jogador italiano ficou sem clube após deixar o Brescia na temporada 2019-20, na qual disputou 19 partidas e marcou cinco gols.

Apesar de ter jogado em entidades como Liverpool, Manchester City, Milan, Inter de Milão ou mesmo ter disputado uma Eurocopa pela Itália, o jogador de 30 anos não conseguiu encontrar a regularidade necessária para criar raízes, influenciado por seu comportamento impróprio dentro e fora do campo.

No entanto, como aponta 'Sky Sport Italia', o diretor esportivo do Vasco da Gama, Fabio Cordella, estaria em negociações com o atacante para ingressá-lo na equipe brasileira, o que seria a milésima oportunidade para Balotelli.

Embora o atacante seja atraído pela oferta sul-americana, ele quer aguardar novas opções da Europa, que podem interessá-lo mais. Um deles pode ser o de Besiktas, que pensou na figura do atacante devido ao péssimo desempenho de Aboubakar na equipe turca. Por outro lado, soube-se também da possível saída de 'Super Mario' para o Pyramids da Liga Egípcia.

O italiano disputou um total de 393 jogos em toda a sua carreira. Com isso, seu próximo destino será aquele onde comemorará seu quarto centenário de partidas na elite do futebol. Embora sempre ficará a dúvida de como seria bom se o jogador tivesse um pouco mais de foco.