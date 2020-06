A milionária oferta do Arsenal para convencer Jovic

Luka Jovic contou com poucos minutos com a camisa do Real Madrid em 24 jogos oficiais, justo antes da pandemia provocada pelo coronavírus suspender a temporada.

Para piorar a situação, o ex-jogador do Eintracht Frankfurt se lesionou durante a quarentena e ainda não voltou a treinar com o restante dos seus companheiros.

Apenas dois gols e duas assistências na conta do sérvio, números bem pobres em relação a expectativa que existia nele. Por isso, a imprensa fala sobre sua possível saída do Bernabéu.

O Arsenal surge como um dos interessados no jogador como substituto a Aubameyang, que pode deixar a Inglaterra na próxima janela, de acordo com informações do 'The Sun'.

Os 'gunners' estariam dispostos a oferecer dez milhões de euros por ano de salário para convencer Jovic a formar parte do time de Arteta na próxima temporada.