A milionária perda do United por conta do COVID-19

O Manchester United registrou perdas de 3,3 milhões de libras (cerca de 3,7 milhões de euros) no primeiro trimestre de 2020 devido à crise do coronavírus. O clube inglês recebeu uma receita de quase 29 milhões de euros, 51,7% a menos do que no mesmo período do ano passado.

O clube no norte da Inglaterra atribuiu essas perdas à falta de receita com transmissões de televisão, porque a Premier League está suspensa desde 13 de março. A competição inglesa espera retornar em meados de junho. Caso contrário, sofrerá perdas próximas a 1,1 bilhões de euros.

"Esses resultados se devem a uma redução de 15 milhões da Premier League na receita das operadoras, com o atraso e as mudanças na temporada 2019-20, a não participação na Liga dos Campeões e o impacto de ter jogando mais dois jogos fora de casa ", afirmou o United em comunicado.

Ed Woodward, diretor executivo do Manchester United, explicou que, apesar dos fracos resultados financeiros, ele espera que o clube volte ao normal.

"Desde o início da pandemia, o Manchester United e nossa fundação prestam assistência a hospitais, associações e escolas, além de ajudar os trabalhadores que estão na linha de frente. Essas ações refletem nossos valores fundamentais como clube e a resiliência contra a adversidade que mostramos muitas vezes durante a nossa história e que faremos novamente nesses momentos difíceis", afirmou Woodward.