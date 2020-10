A milionária renovação que o City pretende com De Bruyne

Kevin de Bruyne pode ampliar seu vínculo que atualmente tem com o clube inglês. As conversas entre as duas partes já estão em andamento, conforme o 'The Times' relatou.

O jogador de 29 anos é uma peça indispensável no esquema de Guardiola, sendo o principal integrante do meio do campo. A continuidade do belga é considerada essencial para o Manchester City e o clube terá de colocar uma boa oferta na mesa.

Autor de 23 passes para o gol na temporada passada, o jogador está no time de Manchester há seis temporadas, desde que chegou do Wolfsburg. O contrato atual do jogador expira em 2023, mas a diretoria quer estender seu relacionamento até 2025.

O portal 'The Sun' também revelou que o valor que o Manchester City está disposto a pagar a ele ultrapassa os 17 milhões de euros por temporada, já que ele receberia 300.000 libras por semana.

Além da contribuição nas assistências, de Bruyne marcou 16 gols na última temporada, uma marca notável para um meio-campista. O Manchester City tem um dos melhores jogadores do mundo e eles não querem perdê-lo por nada.