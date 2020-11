"A minha relação com a Karim é excelente", diz Vinicius

A paz reina no Real Madrid. Ao menos é isso que o atacante brasileiro Vinicius Junior deu a entender em declarações ao jornal 'ABC', onde minimizou o polêmico vídeo de Karim Benzema.

Na partida de Champions contra o 'Gladbach as câmeras flagraram uma conversa entre Benzema e Mendy, na qual o atacante diz: “Ele faz o que quer. Não toca para ele, irmão. Ele joga contra nós”, em referência a Vinicius.

Vini no entanto, classificou o caso como um 'ruído'. "Aquilo foi um ruído. Aquele ruído não é para mim. Entre os profissionais do futebol sabemos muito bem o que existe. Existem códigos que vocês não conhecem. Karim e eu não somos apenas companheiros do mesmo time, que já é muito. Somos profissionais e conhecemos o terreno em que atuamos. A minha relação com a Karim é excelente", disse.

Em outro ponto da entrevista, o atacante falou sobre o seu estilo de jogo 'ousado'. "Driblar está no meu sangue, é o meu estilo desde pequeno. Sempre gostei de futebol em velocidade e de procurar uma a uma as situações de passe ao companheiro. Quando cheguei ao Real Madrid sabia que teria que adicionar outras coisas a meu estilo", completou.