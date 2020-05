"A MLS me interessa", diz Bale

Gareth Bale está sempre no centro dos rumores. Seu futuro ganha as manchetes sempre que a janela de mercado está prestes a ser aberta.

Em uma conversa com o 'The Hat-Trick Podcast', o galês mandou um sinal claro aos clubes de Major League Soccer.

"A MLS me interessaria. É uma liga que está crescendo e continua a se desenvolver. Muitos jogadores querem ir para lá agora. Definitivamente, é algo que me interessaria. Além disso, adoro ir a Los Angeles de férias. Eu jogo muito golfe quando vou para lá", comentou o madridista.

Também questionaram o atacante a respeito das críticas que ele recebe no Real. "É complicado lidar com a pressão e com todas as críticas negativas. Se você for bem preparado para isso e não pensar muito, podes relaxar e dar o seu melhor em campo", assegurou.

O galês também foi perguntado sobre a sua relação com os seus companheiros de vestiário: "Converso muito com Luka. Nós nos conhecíamos por estarmos juntos no Tottenham por cinco anos e estamos aqui por mais sete. Então é claro que me dou muito bem com ele. Eu também falo muito com Kroos. Eu me dou bem com quase todo mundo, mas para ser sincero, especificamente com eles", concluiu.