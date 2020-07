A MLS só pensa em Suárez

O futuro de Luis Suárez preocupa em Barcelona. O joelho do uruguaio deu mostras de que está no limite e o atacante, que continua com o seu faro de gol, poderia ter que ir para uma liga menor me breve.

Aos 33 anos, parece que o charrúa já deu tudo pelo Barça, mas ainda não existe um substituto a altura e, por isso, Suárez continua resistindo.

O jornal 'Mundo Deportivo' voltou a situar a MLS como a principal competição interessada na sua contratação. Em concreto, o Inter Miami de David Beckham quer apostar tudo no uruguaio.

A competição norte-americana é disputada em outro ritmo, onde Suárez poderia continuar sendo o rei do gol. A citada fonte aponta que Luis Suárez poderia renovar automaticamente se jogar 60% dos minutos na temporada 2020-21.

Assim, a quem defenda a saída do atacante ainda nessa janela, principalmente para o Barcelona fazer caixa com ele.