A neve que castiga o futebol espanhol

A tempestade de neve chamada 'Filomena' pôs em xeque este fim-de-semana uma rodada do campeonato espanhol que já conta com duas 'vítimas' na Segunda Divisão, já que os duelos entre Mirandés-Rayo Vallecano e Alcorcón-Albacete já foram adiados devido ao mau tempo.

Neste sábado, muitas equipes estão olhando para o céu para saber se finalmente podem disputar seus jogos ou se terão que encontrar uma nova data em um calendário já apertado e sobrecarregado.

Os jogos que mais preocupam são, sem dúvida, Osasuna-Real Madrid (veja as prováveis escalações aqui) e o Atlético de Madrid-Athletic Bilbao, os dois primeiros classificados na LaLiga. Na verdade, o confronto no Wanda Metropolitano já foi cancelado.

O Real Madrid viveu toda uma odisseia para chegar a Pamplona e está aberto à possibilidade de antecipar o seu confronto ou adiá-lo para domingo, pois as previsões da AEMET indicam fortes nevascas ao longo do dia na capital Navarra, por isso o estado do gramado de El Sadar será um mistério se o duelo for finalmente realizado às 21h00 (horário local).

Por sua vez, o confronto Wanda Metropolitano também deveria ser disputado neste sábado, às 16h15 (horário local), mas a tempestade não deu uma pausa e a equipe basca teve que voltar a Bilbao devido à densa neve que caiu em Madri, o que tornou seu desembarque em Barajas impossível.

Além dessas duas partidas, além das suspensas na Segunda, parece que nenhuma corre o risco de um possível adiamento. Porém, o frio e a chuva serão a tônica na maioria dos jogos.

A Primeira Iberdrola (futebol feminino) sofreu mais com a tempestade, que viu um total de quatro partidas adiadas por enquanto devido às condições meteorológicas. Espanyol-Sporting Huelva, Real Sociedad-Real Madrid, Atlético-Valencia e Madrid CFF-Barcelona não poderão jogar na data marcada, assim como EDF Logroño-Santa Teresa e Deportivo-Betis, embora a suspensão se deva a a grande ameaça que continua a assolar o futebol: o coronavírus.