A noite da batalha dos artilheiros em Turim

A Serie A será a última grande liga a terminar nesta temporada. O coronavírus atingiu a Itália com muita força, forçando o país a retomar a competição mais tarde do que o planejado. E, faltando cinco rodadas, o título ainda está aberto, embora a Juventus, com 77 pontos, esteja com cinco pontos de vantagem sobre a Inter de Milão.

A Lazio, por sua vez, tem 69 pontos e está no quarto lugar, mas se conseguir derrotar a 'Vecchia Signora' em seu confronto direto, diminuirá para cinco pontos a distância para os 'bianconeros'. Mas não é apenas o título que estará em jogo em Turim. Immobile e Cristiano mantêm uma batalha constante a cada rodada pela artilharia.

Apenas Robert Lewandowski, das cinco grandes ligas, supera a marca dos dois artilheiros da Serie A nesta temporada. São os dois atacantes mais eficientes do Campeonato Italiano.

Hoje, Immobile lidera a tabela com 29 gols - a cinco rodadas do final -, enquanto Cristiano Ronaldo acumula 28. Mais Romelu Lukaku, com 21.

Para comparar com a Premier, com dois jogos restantes, Jamie Vardy é o artilheiro com 23 gols, superando os 21 de Ings.

Na LaLiga, Leo Messi levou o Troféu Pichichi com 25 gols, quatro a menos do que o Immobile, que ainda tem cinco partidas para jogar.

O italiano joga para acabar com sua sequência de quatro jogos sem marcar (o último foi contra a Fiorentina, de pênalti), enquanto Cristiano marcou em seis dos últimos sete jogos. Não faltam motivos para o duelo entre Juventus e Lazio ser um dos melhores nesta edição da Serie A.