A nova aventura de Sergio Ramos

Sergio Ramos está dando tudo de si durante o confinamento em sua casa e até mostrou sua academia particular, que absolutamente não falta nada.

Mas o jogador do Real Madrid não quer perder tempo e está se aventurando na música, especificamente, Sergio Ramos começou a tocar piano.

Nas redes sociais, ele compartilhou um vídeo no qual pode ser ouvido tocando algumas notas e aprendendo, além do fato de que sua ideia é continuar estudando e se aprimorando no instrumento.

"Eu nunca tinha tocado piano na minha vida, mas pelo menos começo a tocar... Passo a passo, nota por nota".