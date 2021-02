A nova Champions League, com liga virtual e partidas aleatórias

A nova Liga dos Campeões não para de nos surpreender. A UEFA está trabalhando com força total para evitar a tão falada Superliga Europeia e, para isso, se pôs a trabalhar para dar um novo rosto à competição mais importante da Europa.

'L'Équipe' publicou há vários dias todos os detalhes da nova competição que será lançada em 2024. Terá um total de 36 equipes, das 32 que participam agora, e um total de 180 partidas serão disputadas a partir de setembro a janeiro, com um formato no estilo da Liga, sem grupos e com uma grande classificação geral.

O jornal 'Marca' publica agora que o torneio terá uma liga virtual em que as equipes serão divididas por níveis. Mas não se enfrentam apenas no mesmo nível, com todas as equipes tendo a chance de entrar nas oitavas de final.

Conforme noticiado pela mídia citada, os de maior nível, equivalente ao primeiro pote do sorteio atual, terão mais partidas com os de sua categoria, mas também terão algumas partidas contra times de outros níveis. E como não há partidas de ida e volta, haverá partidas aleatórias que serão adicionadas à classificação da liga virtual.

Um novo formato com o qual se pretende que as chamadas grandes equipes joguem mais jogos, mas sem fechar as portas às pequenas e médias entidades. A ideia é que todos os times joguem no mínimo seis partidas com sua categoria.

Aparentemente, a UEFA já está trabalhando para que esta nova Liga dos Campeões seja aprovada no próximo mês de março. Por meio de uma comissão que criou para este projeto, ela está ouvindo a opinião de todas as partes e mantendo contato com as equipes para que todos fiquem felizes com este novo formato.