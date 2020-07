A nova chance para Suárez encontrar sua melhor versão

Para o Barcelona, ​​as coisas não foram boas depois na LaLiga depois da paralisação. A pandemia serviu para que Luis Suárez ainda pudesse jogar jogos do Campeonato Espanhol com a equipe nesta temporada após sua operação no joelho.

O uruguaio tentou se submeter a uma cirurgia para disputar a Copa América com seu país, mas o COVID-19 causou o adiamento e deu a ele a oportunidade de voltar ao Barça para a Liga e a Champions.

Seu reaparecimento foi lento no começo, e surpreendentemente constante depois. Ele voltou como substituto contra o Mallorca e o Leganés e ninguém o tirou dos XI nos seis jogos restantes, apesar de ter mostrado repetidas vezes que ainda não estava fisicamente sintonizado.

Sem esquecer sua enorme classe, Suárez se destaca pelo seu físico em suas ações e é por isso que tem sido notado tanto que ele não está a 100%. O jogador perdeu chances inimagináveis de gol ​​para um jogador de sua categoria e, em outras jogadas, chegou a ser constrangedor e lento.

Por isso, Luis Suárez quer aproveitar esses dias antes do confronto contra o Napoli para melhorar fisicamente. De acordo com 'AS', ele está trabalhando na academia para recuperar sua potência e fazer desaparecer seu desconforto no joelho.

No horizonte, a partida contra os italianos onde o Barcelona poderá ser capaz de eliminar os de Gattuso na fase de mata-mata da Liga dos Campeões em Lisboa, onde Suárez tentará continuar melhorando no Camp Nou, que há muito tempo clama por ver o brilho do uruguaio.