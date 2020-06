A nova conquista de Vidal: um PS4 portátil personalizado!

Arturo Vidal é um dos jogadores mais ativos do Barcelona. A ponto de voltar à competição oficial, o chileno recebeu um presente na forma de um console portátil.

O chileno recebeu da Indigaming um PlayStation4 portátil personalizado com seu rosto e com o jogo FIFA 20, o favorito entre os amantes do mundo do futebol.

Vidal se junta a outros nomes como Virgil van Dijk, Pierre-Emerick Aubameyang, David Alaba e Antoine Griezmann, que também receberam o presente desta marca.

"Muito obrigado à Indigaming por esse belo presente. Agora faltam rivais com quem jogar", publicou Arturo Vidal junto com a foto na qual ele aparece com seu console.