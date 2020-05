A nova fase e treinamentos em grupo do Real Madrid

O Real Madrid iniciou sua segunda semana de treinamento, entrando em uma nova fase, com Zinedine Zidane mais próximo do trabalho de campo de seus jogadores, que já podiam treinar divididos em três grupos, seguindo as normas sanitárias do protocolo estabelecido pelo LaLiga.

Com as ausências dos lesionados Luka Jovic e Mariano Díaz, o Real Madrid avançou na preparação física da pré-temporada que está sendo realizada no CT de Valdebebas antes do retorno às competições em junho.

Os jogadores deram um passo à frente, aproveitando o treinamento em grupo pela primeira vez em mais de dois meses. Zinedine Zidane os separou em três grupos que trabalharam duro durante a ensolarada manhã desse dia 18.

O trabalho físico foi concluído na grama, de acordo com o site do clube, com um circuito no qual também utilizavam cargas para trabalhar peso e força. Mais tarde, o trabalho veio com a bola, em exercícios de habilidade e também com chutes ao gol.

O meio-campista belga Eden Hazard é mais um dos que fizeram todos os exercícios e está melhorando seu físico. Ele vem mostrando sinais de ter superado a lesão que, em princípio, o impediria de jogar o restante da temporada, mas que agora lhe permitirá voltar a jogar na LaLiga e na Liga dos Campeões em agosto.